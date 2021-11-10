Американские беспилотники пытались проникнуть на территорию Ирана

Иранские военные перехватили американские беспилотники MQ-9 и RQ 4, пытавшиеся проникнуть в зону опознавания ПВО страны.

Об инциденте сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел во время ежегодных учений Zolfaqar-1400, которые иранские вооруженные силы провели в Ормузском проливе. В маневрах приняли участие пехота, бронетанковые части, механизированные полки армии, а также подразделения ВМФ, ВВС и ПВО Ирана.

"Американские беспилотники MQ-9 и RQ 4 изменили свой маршрут после приближения к границе Ирана и после перехвата и предупреждения иранских военных", — отмечено в сообщении.

Аккурат перед переговорами по ядерной сделке

Как ранее заверял переговорщик из Тегерана Али Багери Кани, встречи по восстановлению ядерного соглашения, подписанного в 2015 году между Ираном и шестью мировыми державами и приостановленного после одностороннего ухода Вашингтона в 2018 году, возобновятся с 29 ноября в Вене.

Власти Ирана считают, что США могут вновь присоединиться к международной ядерной сделке только в том случае, если Вашингтон

отменит экономические санкции, введенные в отношении Тегерана,

возьмет на себя вину за срыв пакта,

гарантирует, что он не выйдет снова в одностороннем порядке, как в 2018 году.

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