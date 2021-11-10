Франция реанимирует свою ядерную программу

После десятилетней паузы в реализации ядерной программы Франция начнет строительство новых реакторов.

О решении властей страны объявил президент Эммануэль Макрон, сославшись как на потребности в энергетической безопасности, так и на обещание достичь нейтральности выбросов углерода к середине века.

"Чтобы гарантировать энергетическую независимость Франции, гарантировать электроснабжение нашей страны и достичь наших целей, в частности, углеродной нейтральности в 2050 году, мы впервые за десятилетия возродим строительство ядерных реакторов в нашей стране и продолжим развивать возобновляемые источники энергии”, — сказал Макрон в телеобращении к нации во вторник.

Президент Франции сделал это заявление после участия в климатическом саммите ООН в Глазго, где активисты призвали к радикальным изменениям в производстве энергии, чтобы предотвратить прогнозируемое повышение глобальных температур.

Сейчас около 75% электроэнергии во Франции вырабатывается за счет атомной энергии, и в начале своего президентства Макрон пообещал снизить этот показатель до 50% к 2035 году "во имя сохранения окружающей среды". Однако стремительный рост цен на нефть и природный газ, а также ненадёжность ветра и солнечной энергии, похоже, изменили его мнение.

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