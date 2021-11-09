На Украине призвали ограничить работу депутатов, выступающих на русском

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что депутатам Верховной рады, выступающим на русском языке, необходимо запретить говорить с трибуны.

В качестве мер пресечения Креминь предлагает выносить депутатам предупреждения, а также вводить ограничения на их работу, в том числе на участие в пленарных заседаниях органа, если они во время выступления переходят на русский язык.

"Не может человек, занимающийся законотворчеством, нарушать закон", — передаёт РИА Новости слова украинского политика.

По его мнению, первым шагом может стать запрет на выступление с парламентской трибуны.

Креминь заметил, что проблема нарушения норм закона о государственном языке сейчас наиболее актуальна, только с начала 2021 года примерно три тысячи обращений касаются этого вопроса.

Ранее Конституционный суд Украины признал конституционным закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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