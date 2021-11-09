Эксперт Попенко: Украину ждёт обвал экономики из-за роста цен на электроэнергию

Энергетический кризис может необратимо сказаться на экономике Украины, об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

Эксперт рассказал, что рост цен на электроэнергию может привести к обвалу экономической системы страны. По его мнению, предприятия не смогут выдержать подорожания тарифов.

"Чем это все закончится? Веерными отключениями это однозначно закончится. Я просто не хочу давать прогнозы более апокалиптичные. Я имею ввиду, что это может приводить к определённым частичным техногенным катастрофам. Это приведёт к определенному обвалу экономики Украины", — передаёт РИА Новости слова Попенко.

Он также высказался, что в сложившейся ситуации нехватки энергоресурсов вина полностью лежит на государстве, которое не выработало правильную и долгосрочную политику в этом направлении.

Ранее депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что через пять лет на Украине произойдёт локальная война, которая приведёт к разделу её территорий. По его мнению, вся юго-восточная часть страны войдёт в состав России.

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