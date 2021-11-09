Энергетический кризис может необратимо сказаться на экономике Украины, об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.
Эксперт рассказал, что рост цен на электроэнергию может привести к обвалу экономической системы страны. По его мнению, предприятия не смогут выдержать подорожания тарифов.
"Чем это все закончится? Веерными отключениями это однозначно закончится. Я просто не хочу давать прогнозы более апокалиптичные. Я имею ввиду, что это может приводить к определённым частичным техногенным катастрофам. Это приведёт к определенному обвалу экономики Украины", — передаёт РИА Новости слова Попенко.
Он также высказался, что в сложившейся ситуации нехватки энергоресурсов вина полностью лежит на государстве, которое не выработало правильную и долгосрочную политику в этом направлении.
Ранее депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что через пять лет на Украине произойдёт локальная война, которая приведёт к разделу её территорий. По его мнению, вся юго-восточная часть страны войдёт в состав России.
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