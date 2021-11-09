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Bild: Путин и Эрдоган помогают Лукашенко в атаке на Евросоюз

Мир

Германский таблоид Bild опубликовал статью о кризисе на белорусско-польской границе. Проведя колоссальный аналитический труд, репортеры издания пришли к выводу — переправлять мигрантов из стран Ближнего Востока на границы ЕС президенту Белоруссии помогают его коллеги из России и Турции.

Bild: Путин и Эрдоган помогают Лукашенко в атаке на Евросоюз

"Лукашенко специально привозит мигрантов в свою страну, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву… Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган помогают Лукашенко в его атаке на ЕС. Оба президента оказывают логистическую поддержку, чтобы как можно быстрее доставить максимальное количество мигрантов в Минск, а затем — иногда под дулами автоматов — заставить их пересечь границы ЕС", — сообщает Bild (перевод статьи InoPressa).

"Несколько высокопоставленных сотрудников органов безопасности Берлина единогласно подтвердили это в разговоре с Bild. По их словам, российская авиакомпания "Аэрофлот" (51% принадлежит государству) и турецкая авиакомпания Turkish Airlines (49% принадлежит государству) играют решающую роль в переправке мигрантов на самолетах в Белоруссию", — пишет Bild.

Эту информацию также подтвердил глава союза федеральной полиции Хайко Теггац.

В общем-то, подобного умозаключения следовало ожидать. В Европе уже достаточно громко звучат призывы ввести санкции в отношении лиц и компаний, которые якобы помогают властям Белоруссии перевозить мигрантов к границе. Не говоря уж о призывах ввести санкции против Белоруссии.

Причем речь не только о польских или, скажем, литовских политиках. В октябре о причастности России к созданию кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Литвы заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 9 ноября по итогам встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером о том, что ситуация на белорусско-польской границе должна быть урегулирована "в полном уважении принципов международного гуманитарного права".

Глава российского МИД призвал "не забывать о том, откуда ноги растут, как у нас говорят".

"А ноги растут из той политики, которую западные страны, включая страны НАТО и Евросоюза, проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь, по западным образцам", — сказал Сергей Лавров.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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