"Газпром" приступил к поставкам газа в пять подземных хранилищ в Европе

"Газпром" объявил о запуске поставок газа в пять подземных хранилищ Европы, транзит осуществляется по заранее утверждённому плану.

О начале закачки "голубого топлива" в подземные хранилища в Европе компания "Газпром" сообщила в своём Telegram-канале:

"Газпром" утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Определены объемы и маршруты транспортировки газа".

Добыча газа в Европе снизилась в начале 2021 года.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что к поставкам газа в Европу приступят, как только будут заполнены хранилища в России. Именно такое поручение дал президент России Владимир Путин главе компании Алексею Миллеру.

Также отмечалось, что "Газпром" намерен увеличить поставки газа в подземные хранилища в Европе.

Pravda.Ru писала, что Молдавия поблагодарила США за поддержку во время газового кризиса.

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