Бывший глава Европарламента Мартин Шульц допустил, что война между мировыми державами в Европе возможна. Об этом он сказал, выступая в Москве в Институте мировой экономики.
По его словам, сейчас Китай конкурирует с США. Также возник конфликт вокруг Тайваня.
Об этом сообщают Известия.
Как сказал Шульц, мировые державы перестали друг другу доверять и не могут договориться мирно. Помочь в этом им могут европейские организации.
По мнению политика, такое случалось и ранее в истории. Заканчивалось всё не всегда хорошо.
5 ноября власти Китая высказались против того, что США вмешивается во внутренние дела страны. Речь шла о том, что штаты раскритиковали наращивание ядерной мощности. Китай считает, что своими действиями страна никому не угрожает, а наоборот, обеспечивает безопасность.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Перспектива прямого военного столкновения Белоруссии и Польши никогда ещё не была так очевидна, как сейчас, считает политолог Александр Носович.