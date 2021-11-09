Возможна война между мировыми державами в Европе - Мартин Шульц

Бывший глава Европарламента Мартин Шульц допустил, что война между мировыми державами в Европе возможна. Об этом он сказал, выступая в Москве в Институте мировой экономики.

По его словам, сейчас Китай конкурирует с США. Также возник конфликт вокруг Тайваня.

Об этом сообщают Известия.

Как сказал Шульц, мировые державы перестали друг другу доверять и не могут договориться мирно. Помочь в этом им могут европейские организации.

По мнению политика, такое случалось и ранее в истории. Заканчивалось всё не всегда хорошо.

5 ноября власти Китая высказались против того, что США вмешивается во внутренние дела страны. Речь шла о том, что штаты раскритиковали наращивание ядерной мощности. Китай считает, что своими действиями страна никому не угрожает, а наоборот, обеспечивает безопасность.

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