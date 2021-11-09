Мигранты на белорусско-польской границе живут в палаточных лагерях и мёрзнут

Мигранты из Сирии, Ирака и Ирана живут в палаточных лагерях и разводят костры, чтобы согреться. Они находятся у границы Белоруссии и Польши.

Видео об их жизни сейчас появилось на сайте "Известий".

На кадрах видно палатки, в которых живут мигранты и как люди сидят у костра. Границу охраняют военные.

Pravda.Ru сообщала, что на линии границы Белоруссии и Польши находятся более двух тысяч беженцев, среди которых много женщин и детей. Польские пограничники не пускают их в страну.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко призвал ввести "адские санкции" в отношении главы Белоруссии Александра Лукашенко из-за нашествия беженцев на границах Польши и Литвы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе ставит под угрозу безопасность Европейского союза.

Восьмого ноября на белорусско-польской границе началась стрельба. Несколько тысяч мигрантов попытались пересечь границу и попасть в Польшу. Польские власти привлекли 12 тысяч военнослужащих для охраны границы. Беженцы хотят попасть в Евросоюз и подать документы на предоставление убежища.

Штурм границ Польши мигрантами со стороны Белоруссии был остановлен польскими силовиками.

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