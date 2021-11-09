МВД ФРГ призвало ЕС помочь Польше обезопасить её внешнюю границу

Польша нуждается в помощи Евросоюза в обеспечении безопасности на её внешней границе, заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер.

"Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом деле это работа Еврокомиссии. Теперь я призываю их принять меры", — цитирует министра РИА Новости.

По словам главы МВД ФРГ, Польша и Германия не справятся с ситуацией на границе ЕС в одиночку.

Накануне Пограничная стража Польши сообщила о движении к границе со стороны Белоруссии нескольких тысяч мигрантов.

По информации ведомства, белорусские службы перенаправляли нелегалов не к пограничному переходу в Кузнице, а в направлении леса и зелёных территорий на границе.

Из-за обострения ситуации с мигрантами в Польше созвали антикризисный штаб. Для охраны границы привлекли 12 тысяч военнослужащих.

Были зафиксированы попытки силового перехода границы мигрантами. В связи с этим пограничники применили слезоточивый газ.

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