Климкин: Германия должна заплатить Украине за Северный поток-2

Смирившись с тем, что зимой Украине, вероятно, придётся помёрзнуть, чиновники и политики продолжают думать не над тем, как этого избежать, а над тем, где "разжиться деньгами".

Оригинальную идею подкинул властям страны экс-глава МИД Павел Климкин.

Он считает, что Германия обязана заплатить Киеву за запуск трубопровода "Северный поток — 2". На том основании, что Украина активно планирует "развивать зелёную энергетику" и — исключительно поэтому — топить ей зимой нечем.

"Немцев надо взять за ворот и потребовать: приходите, это теперь ваша ответственность, и занимайтесь у нас энергоэффективностью, биометаном и водородной энергетикой", — сказал Климкин в интервью Юрию Романенко, вышедшему в эфире его Ютуб — канала.

Бывший чиновник свято верит: "каждый должен платить по счетам", и поэтому Киев "обязан грохнуть немцев за газопровод".

Идея эта пришла в голову бывшего украинского министра после того, как российский Газпром объявил о полной готовности газопровода СП-2 к запуску.

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