МЭБ: по Европе распространяется высокопатогенный птичий грипп

Европейские потребители могут остаться без куриного мяса из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа на птицефабриках Польши — крупнейшего производителем мяса птицы в Европейском союзе.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) со ссылкой на отчет польских властей.

"Пять вспышек, из которых четыре были на фермах по откорму индейки и одна на ферме по выращиванию цыплят-бройлеров, были обнаружены в восточной части страны, в то время как ещё одна — на ферме по выращиванию индейки и гусей в западной части страны", -говорится в сообщении МЭБ.

Не в одной только Польше

Птичий грипп, чаще всего переносимый из одной страны в другую мигрирующими дикими птицами, быстро распространяется в Европе, вызывая озабоченность в птицеводческой промышленности после предыдущих вспышек, приведших к забою десятков миллионов птиц и ограничениям международной торговли.

Французское правительство в пятницу объявило о случаях птичьего гриппа, распространив требование держать всю домашнюю птицу в помещениях.

До этого на ферме в Голландии был зарегистрирован птичий грипп.

В Великобритании в понедельник на небольшом птицефабрике в центральной Англии была зарегистрирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5.