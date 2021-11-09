Германия сообщила, когда примет решение по сертификации "Северного потока-2"

Немецкий регулятор Bundesnetzagentur может завершаить сертификацию проекта "Северный поток-2" в январе 2022 года. Об этом сообщил бывший глава комитета по экономике и энергетике, депутат бундестага Клаус Эрнст в беседе с РБК. Парламентарий добавил, что Польша и Украина не должны принимать участие в процедуре сертификации:

"Федеральное сетевое агентство Германии Bundesnetzagentur может принять решение относительно сертификации "Северного потока-2" в середине января 2022 года, однако сейчас необходимо запустить проект как можно скорее".

Эрнст выразил согласие со словами баварского премьер-министра Маркуса Зедера, который также заявлял ранее, что газопровод нужно запустить в эксплуатацию по возможности быстрее:

"Он прав. Если на рынок поступит больше газа, спрос на него стабилизируется и это снизит цены. Сейчас предложение не отвечает высокому спросу".

Немецкий депутат подверг критике соглашение Германии с США, согласно которому Берлин может отказаться от газа из России в случае, если Москва будет использовать транзит газа в качестве инструмента против Украины. Эрнст назвал эту договорённость "полной ерундой":

"Почему мы должны отказаться от российского газа, если Украина не платит по счетам? В Германии, если кто-то не оплачивает счета за газ по причине отсутствия денег, ему перекрывают газ. Это нормальная практика, которую русские тоже должны иметь право использовать".

Немецкий политик добавил, что Украина и Польша не имеют права участвовать в сертификации "Северного потока-2".

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