EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политический прогноз: уход Путина спровоцирует битву преемников
Байден заявил, что выполнил обещание Путину о борьбе с киберпреступностью
Политтехнолог: у Дмитрия Медведева большое будущее в мировой политике
Блогер Манукян раскритиковал украинское кино об однополых отношениях
Как усилить эффект от вакцинации - лайфхак от иммунолога
Глухонемой правнук Сталина бомжует в Москве
Киркоров с детьми застрял в Дубае
Политология и здравый смысл: с уходом Путина страна вернётся в хаос 90-х
Звезда советского кино ушёл с работы из-за сексуального скандала

Германия сообщила, когда примет решение по сертификации "Северного потока-2"

Мир

Немецкий регулятор Bundesnetzagentur может завершаить сертификацию проекта "Северный поток-2" в январе 2022 года. Об этом сообщил бывший глава комитета по экономике и энергетике, депутат бундестага Клаус Эрнст в беседе с РБК. Парламентарий добавил, что Польша и Украина не должны принимать участие в процедуре сертификации:

Германия сообщила, когда примет решение по сертификации "Северного потока-2"

"Федеральное сетевое агентство Германии Bundesnetzagentur может принять решение относительно сертификации "Северного потока-2" в середине января 2022 года, однако сейчас необходимо запустить проект как можно скорее".

Эрнст выразил согласие со словами баварского премьер-министра Маркуса Зедера, который также заявлял ранее, что газопровод нужно запустить в эксплуатацию по возможности быстрее:

"Он прав. Если на рынок поступит больше газа, спрос на него стабилизируется и это снизит цены. Сейчас предложение не отвечает высокому спросу".

Немецкий депутат подверг критике соглашение Германии с США, согласно которому Берлин может отказаться от газа из России в случае, если Москва будет использовать транзит газа в качестве инструмента против Украины. Эрнст назвал эту договорённость "полной ерундой":

"Почему мы должны отказаться от российского газа, если Украина не платит по счетам? В Германии, если кто-то не оплачивает счета за газ по причине отсутствия денег, ему перекрывают газ. Это нормальная практика, которую русские тоже должны иметь право использовать".

Немецкий политик добавил, что Украина и Польша не имеют права участвовать в сертификации "Северного потока-2".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Газпром начал закачивать газ в европейские ПХГ и ждет итогов сертификации Северного потока 2
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Белоруссия прекратит поставки электроэнергии на Украину
Политический прогноз: уход Путина спровоцирует битву преемников
Байден заявил, что выполнил обещание Путину о борьбе с киберпреступностью
Политтехнолог: у Дмитрия Медведева большое будущее в мировой политике
Блогер Манукян раскритиковал украинское кино об однополых отношениях
Как усилить эффект от вакцинации - лайфхак от иммунолога
Глухонемой правнук Сталина бомжует в Москве
Киркоров с детьми застрял в Дубае
Политология и здравый смысл: с уходом Путина страна вернётся в хаос 90-х
Звезда советского кино ушёл с работы из-за сексуального скандала
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши

Перспектива прямого военного столкновения Белоруссии и Польши никогда ещё не была так очевидна, как сейчас, считает политолог Александр Носович.

Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши
Сестра Ротару объяснила, почему певица бросила свою виллу в Крыму
Шоу-бизнес
Сестра Ротару объяснила, почему певица бросила свою виллу в Крыму
Здоровье
В профсоюзе сотрудников "скорой" рассказали об опасном побочном эффекте вакцины
Здоровье
Сколько при COVID-19 может держаться высокая температура, рассказал терапевт
Любовь Степушова НАТО не поможет Польше в конфликте с Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Мозг подключат к компьютеру напрямую Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Здоровье
Малышева объяснила, какую российскую вакцину из трёх лучше выбрать
Мир. Новости мира
"Лучше замерзать, чем договариваться с Россией" — Кулеба
Мария Шукшина обратилась к россиянам со странным завлением
Шоу-бизнес
Мария Шукшина обратилась к россиянам со странным завлением
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников