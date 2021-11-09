Законопослушный Порошенко продал свои телеканалы

Экс-президент Украины Пётр Порошенко больше не медиамагнат. Он продал свои телеканалы — "Прямой" и "5 канал". И сразу после подписания сделки обвинил Офис президента Зеленского попытке "взять под контроль СМИ".

На самом деле избавиться от каналов Порошенко сподвиг новый украинский закон о "деолигархизации", подписанный Владимиром Зеленским 7 ноября.

"На днях через атаку на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих до недавнего времени своих каналов журналистам: настоящим и бывшим, которые работали на "Прямом" и, конечно, на "5 канале", который боролся с цензурой еще во времена Оранжевой революции и Революции Достоинства. Часть этих журналистов — народные депутаты", — рассказал Порошенко.

По его словам, свои пакеты акций он передал, согласно закону, в управление телеканалам, которые объединились в холдинг с названием "Свободные медиа". Порошенко подчеркнул, что соглашением ему предусмотрен запрет любым образом влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль относительно "Свободных медиа".

Новые владельцы "Свободных медиа" планируют заключить соглашение с каналами о невмешательстве в редакционную политику в ближайшее время.

Стоимость сделки стороны не сообщают.

К слову, новоиспечённые владельцы холдинга "Свободные медиа" тоже раскритиковали новый закон:

"Он направлен на борьбу не с олигархами, а с неугодными СМИ и демократическими оппозиционными силами. Принятием этого закона команда Зеленского хочет включить ручной режим управления и получить рычаги давления на независимые СМИ", — говорится в опубликованном заявление акционеров медиахолдинга.

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