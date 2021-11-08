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Из-за мигрантов в Польше закрывают пункт пропуска через границу с Белоруссией

Мир

Власти Польши приняли решение закрыть один из пунктов пропуска на границе с Белоруссией из-за сложившейся ситуации с мигрантами.

Из-за мигрантов в Польше закрывают пункт пропуска через границу с Белоруссией

"В связи с ситуацией на польско-белорусской границе, с завтрашнего дня, то есть с 9 ноября с 7:00 (9:00 мск) будет приостановлено движение на автодорожном пограничном переходе в Кузнице", — цитирует Пограничную стражу страны РИА Новости.

Уточняется, что туристам рекомендовано направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.

Ранее появилась информация, что НАТО не поможет Польше в конфликте с Белоруссией. При этом бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск предложил правительству задействовать статью 4 Североатлантического договора, которая предусматривает, что "стороны будут совместно консультироваться всякий раз, когда, по мнению любой из них, будут поставлены под угрозу территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон".

 

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Армия беженцев прорывает белорусско-польскую границу
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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