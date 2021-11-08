Обама упрекнул Путина в его отсутствии на саммите по климату

Бывший президент США Барак Обама раскритиковал лидеров РФ и Китая за то, что те не приехали на климатический саммит COP26 в Глазго.

"Я вынужден признаться, было прискорбно видеть, что лидеры двух крупнейших источников выбросов Китая и России отказались присутствовать на мероприятиях", — цитирует Обаму РИА Новости.

Он отметил, что США и Европа должны быть лидерами в вопросе экологии, однако необходимо привлекать к обсуждению климатической темы Китай, Россию, Индию, Индонезию, ЮАР и Бразилию.

"Мы не можем позволить себе оставить кого-то в стороне", — подчеркнул Обама.

Климатический саммит в Глазго (Шотландия) продлится до 12 ноября.

Ранее журналист The Washington Post разместил в Сети видео, на котором президент США Джо Байден борется со сном на климатическом саммите в Глазго. Ролик стал вирусным.

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