Трамп рассказал о сроках выдвижения в президенты США

Бывший президент США Дональд Трамп сказал, что повременит с решением баллотироваться на пост главы государства и объявит об этом после промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре 2022 года.

Трамп признался, что думает о своём участии в выборах. Он считает, что американцы "будут очень довольны решением".

"Это не означает, что я буду (баллотироваться)", — уточнил Трамп в эфире Fox News.

Ближайшие президентские выборы пройдут в США в 2024 году. На сегодняшний день Трамп считается фаворитом праймериз среди республиканцев. Пока ни один член Республиканской партии не изъявил желание провести дебаты с Трампом на праймериз.

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