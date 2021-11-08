В Белоруссии сообщили о 2 тысячах беженцев на границе с Польшей

Белорусский государственный пограничный комитет сообщил, что на линии границы Белоруссии и Польши находятся более двух тысяч беженцев, среди которых много женщин и детей. Польские пограничники не пускают их в страну.

По данным комитета, мигранты хотят попасть в Евросоюз, чтобы подать документы на предоставление убежища. При этом они не хотят оставаться в Белоруссии.

Польша привлекла военных к защите границы от мигрантов. По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, 12 тысяч польских солдат обеспечивают безопасность восточных рубежей страны.

В понедельник, 8 ноября президент Польши Анджей Дуда вынужден был отменить визит в Словакию из-за кризиса на границе с Белоруссией.

Ранее замглавы МИД Польши Пётр Вавжик обвинил Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до смертельных жертв. Он считает, что Минск настраивает мигрантов на массовый штурм польской границы.

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