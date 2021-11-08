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Сергей Лавров счёл некультурным поведение глав МИД ФРГ и Франции

Мир

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник подробно рассказал о том, почему не удаётся провести встречу глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четвёрки", то есть России, Украины, Германии и Франции.

Сергей Лавров счёл некультурным поведение глав МИД ФРГ и Франции

В Киеве звучат заявления, что это Москва срывает встречу "четвёрки", а Берлин и Париж украинскую сторону поддерживают. Однако Сергей Лавров ещё раз подчеркнул, что сначала надо понять, "каким будет результат этой встречи". И министр отметил, что 11 ноября встречи не будет — такую дату ранее предлагал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Одиннадцатого ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в "нормандском формате", — цитирует главу МИД России ТАСС.

Сергей Лавров напомнил, что 29 октября российское внешнеполитическое ведомство направило в Берлин и в Париж проект итогового документа возможной встречи глав МИД. На следующий день глава МИД Франции сообщил российскому коллеге на полях саммита G20, что не успел ознакомиться с документом.

Глава МИД России охарактеризовало подготовленный в Москве проект документа как честный, "достаточно емкий" и охватывающий все ключевые проблемы. Проблемы эти, подчеркнул Лавров, в первую очередь касаются нежелания украинского руководства выполнять взятые на себя обязательства.

Российский министр отметил, что в Москве ждут реакции на свои предложения. Однако, рассказал Лавров, на днях в МИДе получили совместное послание глав внешнеполитических ведомств Германии Хайко Мааса и Франции Жана-Ива Ле Дриана. В этом послании, по словам главы МИД России, "11 ноября обозначено как чуть ли безальтернативная дата".

"Я уже не говорю про дипломатический этикет, это просто по-человечески не культурно. Мы направили дополнительные аргументы в пользу того, чтобы заняться не планированием мероприятий для галочки, а заняться вопросом по существу", — сказал Сергей Лавров.

Отметим, российское руководство отказывается проводить встречи в "нормандском формате", поскольку полагает, что Киев не выполняет ранее взятые на себя обязательства по урегулированию ситуации в Донбассе. В самом деле, непонятно, зачем такую встречу проводить. Чтобы ещё раз заявить о неизменности своих позиций? Так ради этого министрам собираться совсем необязательно.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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