Захарова ответила Варшаве на обвинения Минска в ситуации с мигрантами на границе

Властям Польши, обвиняющим Белоруссию в потоках мигрантов из Ирака у своих границ, стоит вспомнить о своём участии в "установлении демократии" в этой стране, считает официальный представитель МВД РФ Мария Захарова.

"Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Захарова напомнила, что в действиях на территории Ирака принимали участие свыше 2000 польских солдат.

"Почему сегодня не принять как минимум столько же "благодарных иракцев", чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы?", — предложила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Варшава обвинила Минск в подготовке крупной партии нелегальных мигрантов к переправке в Польшу. Пограничная стража Польши сообщила, что в сторону границы направились нескольких тысяч мигрантов.

"Белорусские службы перенаправляют их не на пограничный переход в Кузнице, а в направлении леса и зеленых территорий на границе", — заявили в ведомстве.

Польские пограничники зафиксировали попытки силового перехода границы с территории Белоруссии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.