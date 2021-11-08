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Захарова ответила Варшаве на обвинения Минска в ситуации с мигрантами на границе

Мир

Властям Польши, обвиняющим Белоруссию в потоках мигрантов из Ирака у своих границ, стоит вспомнить о своём участии в "установлении демократии" в этой стране, считает официальный представитель МВД РФ Мария Захарова.

Захарова ответила Варшаве на обвинения Минска в ситуации с мигрантами на границе

"Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Захарова напомнила, что в действиях на территории Ирака принимали участие свыше 2000 польских солдат.

"Почему сегодня не принять как минимум столько же "благодарных иракцев", чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы?", — предложила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Варшава обвинила Минск в подготовке крупной партии нелегальных мигрантов к переправке в Польшу. Пограничная стража Польши сообщила, что в сторону границы направились нескольких тысяч мигрантов.

"Белорусские службы перенаправляют их не на пограничный переход в Кузнице, а в направлении леса и зеленых территорий на границе", — заявили в ведомстве.

Польские пограничники зафиксировали попытки силового перехода границы с территории Белоруссии.

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Видео: Армия беженцев прорывает белорусско-польскую границу
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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