"Газпром" снизил транзит газа через Украину на 22%

"Газпром" значительно снизил поставки газа через Украину в Евросоюз по сравнению с прошлым годом.

Согласно информации компании "Оператор ГТС Украины", транзит "голубого топлива" сократился на 22%, если сравнивать с поставками в период с января по октябрь 2020 года.

"Транзит природного газа через Украину за 10 месяцев 2021 года составил 35,3 миллиарда кубометров, а среднесуточный объем транспортировки — 115,9 миллиона кубометров", — передаёт РИА Новости сообщение.

Ранее "Газпром" увеличил транзит газа в Европу через территорию Украины в полтора раза, на 54%. Теперь объём поставляемого газа составляет 88 кубометров в сутки. Руководитель "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон отметил, что это всё равно пока меньше, чем было оговорено и оплачивается.

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