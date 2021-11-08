Лавров заявил, что глава ЦРУ отметил важность соблюдения минских соглашений

Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции заявил, что руководитель ЦРУ Уильям Бёрнс подтвердил необходимость выполнения минских соглашений, а также признал особый статус неподконтрольного Киеву Донбасса.

По данным министра, слова которого передаёт РИА Новости, американский лидер Джозеф Байден и его представители в беседе с российскими политиками подчёркивали значимость минских договорённостей и положение Донбасса. Лавров перечислил следующие встречи:

переговоры Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве;

в Женеве; разговор замгоссекретаря США Виктории Нуланд и ряд политиков РФ, в числе которых замминистра иностранных дел Сергей Рябко, в Москве;

беседа Бёрнса и председателя Совета Безопасности Николая Патрушева в Москве.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путин и глава ЦРУ обсуждали по телефону отношения России и США, а также региональные конфликты. Вместе с этим одними из главных тем переговоров стали кибербезопасность, дипломатический кризис. По данным CNN, целью недавнего визита Бёрнса в Москву была попытка снизить напряжённость между Москвой и Киевом.

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