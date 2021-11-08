Лавров: НАТО нарушает договор с Россией, проводя учения в Чёрном море

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО нарушает условия договора, организуя учения в Чёрном море.

Глава МИД РФ уверен, что проведение этих учений объясняется стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ. Он также заметил, что подобные действия абсолютно противоречат условиям основополагающего акта между Россией и НАТО.

Причину таких действий Лавров видит в желании США создать военно-морские базы в Румынии и Болгарии.

Министр обозначил, что это очередная провокация, к которым РФ готова. Вопрос обеспечения безопасности наших территорий и народа не стоит.

"В России готовы к любому развитию событий",- передаёт РИА Новости его слова.

Ранее Лавров после саммита G20 сообщил, что НАТО пока не желает идти на диалог с Россией, а действия США по направлению эсминца в Чёрное море подталкивают к конфронтации и не добавляют стабильности.

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