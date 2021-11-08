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Дело Саакашвили рассмотрит Европейский суд по правам человека - адвокат

Мир

Дело бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили будет рассматривать Европейский суд по правам человека. В Страсбург намерены обратиться адвокаты подзащитного. Об этом сообщил "Известиям" один из юристов политика Бека Басилая.

Дело Саакашвили рассмотрит Европейский суд по правам человека - адвокат

По словам адвоката, в Грузии дело собираются рассматривать не в суде, как положено по закону, а в тюрьме.

Напомним, Михаил Саакашвили стал президентом Грузии в 2004 году. Он пробыл на этом посту девять лет. После того как он покинул своё место, против него возбудили уголовные дела. Суд заочно приговорил его к трём годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединённого банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам — за избиение депутата Валерия Гелашвили.

Pravda.Ru писала о том, что Саакашвили после ареста объявил голодовку. По словам адвокатов, он сильно похудел и чувствует себя плохо.

Шестого ноября соратники политика рядом с тюрьмой организовали акцию протеста. Они потребовали предоставить ему независимых врачей.

А 7-го числа грузинская оппозиция дала властям ровно сутки на госпитализацию Саакашвили. Если это не будет сделано, то сторонники экс-президента "соберутся 8 ноября, в 20:00 на площади Свободы всей Грузией".

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Саакашвили хочет вернуться
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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