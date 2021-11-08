Дело Саакашвили рассмотрит Европейский суд по правам человека - адвокат

Дело бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили будет рассматривать Европейский суд по правам человека. В Страсбург намерены обратиться адвокаты подзащитного. Об этом сообщил "Известиям" один из юристов политика Бека Басилая.

По словам адвоката, в Грузии дело собираются рассматривать не в суде, как положено по закону, а в тюрьме.

Напомним, Михаил Саакашвили стал президентом Грузии в 2004 году. Он пробыл на этом посту девять лет. После того как он покинул своё место, против него возбудили уголовные дела. Суд заочно приговорил его к трём годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединённого банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам — за избиение депутата Валерия Гелашвили.

Pravda.Ru писала о том, что Саакашвили после ареста объявил голодовку. По словам адвокатов, он сильно похудел и чувствует себя плохо.

Шестого ноября соратники политика рядом с тюрьмой организовали акцию протеста. Они потребовали предоставить ему независимых врачей.

А 7-го числа грузинская оппозиция дала властям ровно сутки на госпитализацию Саакашвили. Если это не будет сделано, то сторонники экс-президента "соберутся 8 ноября, в 20:00 на площади Свободы всей Грузией".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.