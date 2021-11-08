ЛНР обвиняет украинских силовиков в нарушении перемирия в Донбассе: стреляют

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ЛНР заявили, что за сутки украинские солдаты трижды обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской Народной Республики.

По словам координаторов центра, украинские власти тем самым нарушили договор о перемирии в Донбассе.

"За истекшие сутки со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", — сообщили в представительстве ЛНР РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении украинской стороны по поводу размещения американских войск в Донбассе. С таким предложением выступил экс-глава украинского МИДа Павел Климкин. По его словам, "в учебных целях" американским солдатам нелишне будет оказаться в горячей точке.

Тем временем солдаты украинской армии обратились к президенту Незалежной Владимиру Зеленскому. В ходе боёв под Старомарьевкой отряд потерял большую часть состава. Власти обещали прислать подкрепление, но подмога не пришла. Бойцы заявили, что не хотят рисковать жизнью ради "понтов Зеленского" и будут уходить из-под обстрелов.

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