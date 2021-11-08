В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ЛНР заявили, что за сутки украинские солдаты трижды обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской Народной Республики.
По словам координаторов центра, украинские власти тем самым нарушили договор о перемирии в Донбассе.
"За истекшие сутки со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", — сообщили в представительстве ЛНР РИА Новости.
Ранее Pravda.Ru писала о заявлении украинской стороны по поводу размещения американских войск в Донбассе. С таким предложением выступил экс-глава украинского МИДа Павел Климкин. По его словам, "в учебных целях" американским солдатам нелишне будет оказаться в горячей точке.
Тем временем солдаты украинской армии обратились к президенту Незалежной Владимиру Зеленскому. В ходе боёв под Старомарьевкой отряд потерял большую часть состава. Власти обещали прислать подкрепление, но подмога не пришла. Бойцы заявили, что не хотят рисковать жизнью ради "понтов Зеленского" и будут уходить из-под обстрелов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Лайнер, который чудом посадили в кукурузном поле, собираются утилизировать.