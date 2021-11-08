Украинская оппозиция и простые избиратели, которые разочаровались в президенте страны, с энтузиазмом — судя по комментариям в соцсетях — встретили ноу-хау львовских пивоваров — новый сорт пенного напитка под названием "Зелёное чмо".
О появлении его рассказал ТГ-канал "Украина 24/7":
В барах Львова бутылка напитка стоит 59 гривен (160 рублей, — ред.).
Согласно меню, в аннотации к новому напитку указано:
""Зеленое чмо" — результат кропотливой работы над созданием крепкого хмельного светлого эля. После упорных экспериментов с хмелем Simcoe и Citra, мы, наконец, смогли сказать: "Стоп. Это "Зеленое чмо, которое мы заслужили.""
Пользователи соцсетей с иронией отмечают "антипрезидентский" вкус напитка.
Denis: До зеленого напились и оранжевого и голубого и шоколадного…., то ли ещё будет 🤦♂️
К слову, в октябре, по данным соцопросов на Украине, рейтинг действующего президента рухнул до антирекордных 25%.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Лайнер, который чудом посадили в кукурузном поле, собираются утилизировать.