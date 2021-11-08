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"Зеленое чмо" - новый сорт пива начали варить во Львове

Мир

Украинская оппозиция и простые избиратели, которые разочаровались в президенте страны, с энтузиазмом — судя по комментариям в соцсетях — встретили ноу-хау львовских пивоваров — новый сорт пенного напитка под названием "Зелёное чмо".

О появлении его рассказал ТГ-канал "Украина 24/7":

 

В барах Львова бутылка напитка стоит 59 гривен (160 рублей, — ред.).

Согласно меню, в аннотации к новому напитку указано:

""Зеленое чмо" — результат кропотливой работы над созданием крепкого хмельного светлого эля. После упорных экспериментов с хмелем Simcoe и Citra, мы, наконец, смогли сказать: "Стоп. Это "Зеленое чмо, которое мы заслужили.""

Пользователи соцсетей с иронией отмечают "антипрезидентский" вкус напитка.

Denis: До зеленого напились и оранжевого и голубого и шоколадного…., то ли ещё будет 🤦‍♂️

К слову, в октябре, по данным соцопросов на Украине, рейтинг действующего президента рухнул до антирекордных 25%.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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