Меркель рассказала, чем займётся на пенсии: "точно не политикой"

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что после отставки собирается больше не заниматься политикой, а делать всё, что "в голову придёт".

По словам Меркель, чётких планов на жизнь после ухода с поста "железной леди" у неё нет. Сначала она собирается много "спать и читать".

"Я не буду разрешать политические конфликты — я занималась этим много лет: 16 лет на посту федерального канцлера, с удовольствием в Европейском Союзе, на международном уровне, я всегда выступала за мультилатерализм. А сейчас я ещё не знаю, чем я займусь. Я уже говорила: вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придёт мне в голову", — пояснила Меркель в беседе с Deutsche Welle.

Меркель подтвердила, что больше не будет давать интервью и общественных заявлений. По словам экс-канцлера, сейчас она "в прощальном турне" и старается обсудить как можно больше вопросов с лидерами других стран.

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