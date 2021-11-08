EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сколько антител полностью защищают от штамма "дельта", рассказал Гинцбург
Шойгу объяснил, зачем корабли США зачастили в Чёрное море
Байден отказался от принципа "Америка на первом месте". Что это значит?
Анонсирован предпремьерный показ фильма "16-й"
Греф: большинство россиян может купить жильё только в ипотеку
Украине ничего не известно о скоплении войск РФ у границ страны
Кадыров призвал интернет-сообщество не угрожать Симоньян
Шойгу: российские военные следят за кораблями США в Чёрном море
В Екатеринбурге задержали шамана Габышева

Меркель рассказала, чем займётся на пенсии: "точно не политикой"

Мир

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что после отставки собирается больше не заниматься политикой, а делать всё, что "в голову придёт".

Меркель рассказала, чем займётся на пенсии: "точно не политикой"

По словам Меркель, чётких планов на жизнь после ухода с поста "железной леди" у неё нет. Сначала она собирается много "спать и читать".

"Я не буду разрешать политические конфликты — я занималась этим много лет: 16 лет на посту федерального канцлера, с удовольствием в Европейском Союзе, на международном уровне, я всегда выступала за мультилатерализм. А сейчас я ещё не знаю, чем я займусь. Я уже говорила: вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придёт мне в голову", — пояснила Меркель в беседе с Deutsche Welle.

Меркель подтвердила, что больше не будет давать интервью и общественных заявлений. По словам экс-канцлера, сейчас она "в прощальном турне" и старается обсудить как можно больше вопросов с лидерами других стран.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ангела Меркель "теряет" Германию
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Украина обвинила США в предательстве из-за признания России "большой силой"
Мария Шукшина обратилась к россиянам со странным завлением
Сколько антител полностью защищают от штамма "дельта", рассказал Гинцбург
МВД Ирака: атакуя дом премьера террористы использовали три дрона
Шойгу объяснил, зачем корабли США зачастили в Чёрное море
Байден отказался от принципа "Америка на первом месте". Что это значит?
Анонсирован предпремьерный показ фильма "16-й"
Греф: большинство россиян может купить жильё только в ипотеку
Украине ничего не известно о скоплении войск РФ у границ страны
Кадыров призвал интернет-сообщество не угрожать Симоньян
Популярное
Общество
Лайнер, совершивший "чудо на кукурузном поле", пойдёт в утиль

Лайнер, который чудом посадили в кукурузном поле, собираются утилизировать.

Лайнер, совершивший "чудо на кукурузном поле", пойдёт в утиль
Кадыров призвал интернет-сообщество не угрожать Симоньян
Общество
Кадыров призвал интернет-сообщество не угрожать Симоньян
Силовые структуры
Шойгу: российские военные следят за кораблями США в Чёрном море
Экономика и бизнес
В какой валюте выгоднее копить деньги при инфляции, рассказал аналитик
Ирина Шлионская Мозг подключат к компьютеру напрямую Ирина Шлионская Любовь Степушова Бёрнс приехал в Москву на разведку: будет ли "русская весна" 2.0 Любовь Степушова Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Изобретения. Наука и техника
Мозг подключат к компьютеру напрямую
Политика. Новости и аналитика
Спустя сутки после назначения главу Минобороны Украины обвинили во лжи
Какое количество родинок грозит меланомой, рассказал доктор Мясников
Здоровье
Какое количество родинок грозит меланомой, рассказал доктор Мясников
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников