МВД Ирака: атакуя дом премьера, террористы использовали три дрона

Министерство внутренних дел Ирака официально прокомментировало покушение на премьер-министра страны Мустафу аль-Кадими.

Согласно опубликованному заявлению, в "террористическом нападении" были задействованы три беспилотных летательных аппарата.

"Два беспилотных летательных аппарата, нацеленных на резиденцию Аль-Кадими в Зелёной зоне Багдада, были сбиты, а один достиг дома", — сообщили в министерстве.

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"МВД проведёт широкое расследование и приложит все ресурсы и усилия, чтобы найти виновных”, — заявил иракской прессе генерал-майор Саад Маан, пресс-секретарь министерства. "Попытка убийства премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими была организована иностранной державой, стремящейся дестабилизировать страну, — заявил Али Шамхани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана. — Очевидное покушение на премьер-министра Ирака было новым подстрекательством к мятежу, которое должно быть прослежено до зарубежных аналитических центров”.

Напомним, нападение произошло на фоне массовых протестов в Багдаде по поводу итогов парламентских выборов в прошлом месяце. Проиранские шиитские партии, которые значительно сократили своё представительство, заявили, что голосование было сфальсифицировано. Демонстрации перешли в беспорядки, полиция применила силу в результате чего с обеих сторон было много раненых и, как утверждается, несколько демонстрантов погибли.

Некоторые из противников Мустафы аль-Кадими заявили, что инцидент был "фальшивкой", призванной отвлечь внимание общественности от разгона протестующих.

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