Байден отказался от принципа "Америка на первом месте". Что это значит?

Желание 46-го президента США Джо Байдена проводить политику, в корне отличающуюся от того, что делал на международной арене его предшественник Дональд Трамп привело к тому, что он отказался от принципа America first ("Америка на первом месте"), который был основополагающим с начала 20 века.

Напомним, этот принцип означает сосредоточение на национальных интересах, даже в тех случаях, когда они идут вразрез с обязательствами перед союзниками или нарушают международные договорённости и обязательства.

О новом подходе к определению "принципов работы" рассказал в интервью CNN Джейк Салливан, помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности.

"Президент Байден принципиально не намерен продолжать политику президента Трампа. Поэтому он отказался от принципа "Америка на первом месте". Он считает, что этот подход, напротив, ставит страну на последнее место", — сказал Салливан.

Помощник хозяина Белого дома напомнил, что за время президентства Байден дважды был в Европе и "создал принципиально новую схему взаимоотношений с европейскими партнёрами, которая поможет более эффективно противостоять Китаю, не желающему руководствоваться правилами рыночной экономики".

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