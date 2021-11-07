EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украине ничего не известно о скоплении войск РФ у границ страны
Кадыров призвал интернет-сообщество не угрожать Симоньян
Шойгу: российские военные следят за кораблями США в Чёрном море
В Екатеринбурге задержали шамана Габышева
В Госдуме прокомментировали нахождение кораблей ВМС США вблизи Крыма
Чумаков выступил за принудительную вакцинацию от COVID-19
Более 20 человек подрались в Домодедове
Лайнер, совершивший "чудо на кукурузном поле", пойдёт в утиль
Напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве обвинили в покушении на убийство

Байден отказался от принципа "Америка на первом месте". Что это значит?

Мир

Желание 46-го президента США Джо Байдена проводить политику, в корне отличающуюся от того, что делал на международной арене его предшественник Дональд Трамп привело к тому, что он отказался от принципа America first ("Америка на первом месте"), который был основополагающим с начала 20 века.

Байден отказался от принципа "Америка на первом месте". Что это значит?

Напомним, этот принцип означает сосредоточение на национальных интересах, даже в тех случаях, когда они идут вразрез с обязательствами перед союзниками или нарушают международные договорённости и обязательства.

О новом подходе к определению "принципов работы" рассказал в интервью CNN Джейк Салливан, помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности.

"Президент Байден принципиально не намерен продолжать политику президента Трампа. Поэтому он отказался от принципа "Америка на первом месте". Он считает, что этот подход, напротив, ставит страну на последнее место", — сказал Салливан.

Помощник хозяина Белого дома напомнил, что за время президентства Байден дважды был в Европе и "создал принципиально новую схему взаимоотношений с европейскими партнёрами, которая поможет более эффективно противостоять Китаю, не желающему руководствоваться правилами рыночной экономики".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

О чем соврал Байден? — Кедми шокировал правдой
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Анонсирован предпремьерный показ фильма "16-й"
Греф: большинство россиян может купить жильё только в ипотеку
Украине ничего не известно о скоплении войск РФ у границ страны
Кадыров призвал интернет-сообщество не угрожать Симоньян
Шойгу: российские военные следят за кораблями США в Чёрном море
В Екатеринбурге задержали шамана Габышева
В Госдуме прокомментировали нахождение кораблей ВМС США вблизи Крыма
Чумаков выступил за принудительную вакцинацию от COVID-19
Более 20 человек подрались в Домодедове
Мозг подключат к компьютеру напрямую
Популярное
Общество
Лайнер, совершивший "чудо на кукурузном поле", пойдёт в утиль

Лайнер, который чудом посадили в кукурузном поле, собираются утилизировать.

Лайнер, совершивший "чудо на кукурузном поле", пойдёт в утиль
Кадыров призвал интернет-сообщество не угрожать Симоньян
Общество
Кадыров призвал интернет-сообщество не угрожать Симоньян
Силовые структуры
Шойгу: российские военные следят за кораблями США в Чёрном море
Экономика и бизнес
В какой валюте выгоднее копить деньги при инфляции, рассказал аналитик
Ирина Шлионская Мозг подключат к компьютеру напрямую Ирина Шлионская Любовь Степушова Бёрнс приехал в Москву на разведку: будет ли "русская весна" 2.0 Любовь Степушова Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Изобретения. Наука и техника
Мозг подключат к компьютеру напрямую
Политика. Новости и аналитика
Спустя сутки после назначения главу Минобороны Украины обвинили во лжи
Не мешайте бывшим осуждать: Захарова ответила на критику в свой адрес
Россия
Не мешайте бывшим осуждать: Захарова ответила на критику в свой адрес
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников