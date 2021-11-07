Несколько городов могут уйти под воду через девять лет: The India Times

Не менее шести городов в разных странах мира могут частично или полностью оказаться затопленными к 2030 году из-за глобальных изменений климата.

Как сообщает The India Times, под угрозой находятся:

Амстердам,

Басра,

Новый Орлеан,

Венеция,

Хошимин,

Калькутта.

Первым из списка под воду может уйти отнюдь не Венеция, считают аналитики. Из-за повышения уровня моря в первую очередь потоп грозит Амстердаму.

Второй в списке иракский город Басра. Он расположен на "болоте", что несёт угрозу подтопления. Замыкает список издания индийский город Калькутта.

Как сообщает индийское издание, их аналитики основывались на состоянии климата и загрязнённости атмосферы. Количество выбросов в городах провоцирует "парниковый эффект", а значит, планомерно повышает температуру воздуха.

Ранее Pravda.Ru публиковала ответ российских климатологов на заявление финских коллег. По мнению экологов Финляндии, России грозят серьёзные проблемы из-за потепления, так как существенная часть страны "построена" на участках вечной мерзлоты.

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