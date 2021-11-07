Бюро Госдепартамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности намеренно выделить Боснии и Герцеговине около 600 тысяч долларов на "совершенствование" уголовного правосудия.
По информации ведомства, грант будет использован на обучение студентов-юристов и их подготовке к "реалиям" профессии.
"В ходе практики по праву для студентов преподаватели и практикующие юристы будут просвещать, наставлять и обучать студентов уголовной процедуре и практике, при этом актуализируя вопросы этики и профессионализма", — цитирует выдержки из описания гранта RT.
Кроме этого, в Госдепе уточнили, что будут организованы встречи студентов с практикующими и именитыми юристами и судьями. Большая часть работы коснётся сложных "коррупционных дел".
Программу планируют реализовать в течение двух лет. Касательно ответа Боснии и Герцеговины на предложение США в ведомстве информацию не уточнили.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Министерство экономики Германии не стало учитывать мнение Польши в своей оценке по сертификации "Северного потока - 2".