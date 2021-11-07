США финансово поддержит уголовное правосудие Боснии и Герцеговины

Бюро Госдепартамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности намеренно выделить Боснии и Герцеговине около 600 тысяч долларов на "совершенствование" уголовного правосудия.

По информации ведомства, грант будет использован на обучение студентов-юристов и их подготовке к "реалиям" профессии.

"В ходе практики по праву для студентов преподаватели и практикующие юристы будут просвещать, наставлять и обучать студентов уголовной процедуре и практике, при этом актуализируя вопросы этики и профессионализма", — цитирует выдержки из описания гранта RT.

Кроме этого, в Госдепе уточнили, что будут организованы встречи студентов с практикующими и именитыми юристами и судьями. Большая часть работы коснётся сложных "коррупционных дел".

Программу планируют реализовать в течение двух лет. Касательно ответа Боснии и Герцеговины на предложение США в ведомстве информацию не уточнили.

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