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Бавария настаивает на скором запуске "Северного потока-2": "не хватает ресурсов"

Мир

Запуск "Северного потока-2" обеспечит Германии стабильные поставки газа в преддверии "холодной зимы", заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Он призвал "не тянуть" с вводом в эксплуатацию, потому что у страны не хватает ресурсов уже сейчас.

Бавария настаивает на скором запуске "Северного потока-2": "не хватает ресурсов"

"Мы выходим из угольной, атомной энергетики, у нас всё больше недостаёт ресурсов, растут цены и повышается потребность в электроэнергии в свете цифровизации и электромобильности. В связи с этим нам нужны газовые электростанции", — цитирует Зёдера ntv. de.

Премьер подчеркнул, что запуск российского газопровода стабилизирует цены на голубое топливо, что сейчас "катастрофически важно".

"Мы не можем, не предпринимая никаких действий, наблюдать за тем, как стоимость повышается перед холодной зимой", — пояснил политик.

Ранее Pravda. Ru писала о планах запуска "Северного потока-2". Ввод в эксплуатацию газопровода может состояться не ранее мая 2022 года. Сертификацией занимается Федеральное сетевое агентство ФРГ. Эксперты считают, что одобрение проекта займёт больше времени, чтобы не вызвать подозрение в том, что поспешное согласование может быть сделано "под давлением Москвы".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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