На Украине начали готовиться к банкротству

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что в скором времени на страну может обрушиться череда банкротств.

Суслов полагает, что из-за высоких цен на газ ряд украинских предприятий будут не в состоянии работать дальше.

"Вероятно, что многие предприятия остановятся и будут признаны банкротами", — сказал экс-чиновник в эфире канала NewsOne.

Ранее в Раде заявили, что на самом деле на Украине добывают миллиарды кубометров голубого топлива, просто они остаются "в тени" из-за коррумпированного правительства. По мнению депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Артёма Дмитрука, страна осталась без топлива из-за "негодяев и воров".

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