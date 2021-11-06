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ГД о словах экс-главы МИД Украины об "аншлюсе" Минска: "Избирательный карнавал"

Мир

Член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал заявление бывшего руководителя МИД Украины Арсена Авакова об "аншлюсе Белоруссии" Россией.

ГД о словах экс-главы МИД Украины об "аншлюсе" Минска: "Избирательный карнавал"

Депутат заявил, что для него странно слышать слово "аншлюс", поскольку Киев формирует идеологию на основе героизации Третьего рейха. Также Белик предрёк подобные заявления в будущем, поскольку на Украине началась предвыборная кампания. Многие политики хотят занять место президента, поэтому используют риторику "российской угрозы", добавил парламентарий.

"Избирательные кампании на Украине обычно больше похожи на бразильский карнавал, поэтому подобных "ярких" заявлений от участников выборов, обвинений в адрес нашей страны мы услышим достаточно много", — подчеркнул Белик в интервью РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подписали доктрину Союзного государства, а также утвердили 28 программ по интеграции. Руководитель нашей страны отметил, что это партнёрство "позволит повысить уровень жизни, благосостояние граждан".

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Белоруссия теперь часть России? Политолог объясняет на пальцах
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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