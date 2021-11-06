Первая страна в мире объявила принудительную вакцинацию против коронавирусной инфекции для детей от пяти до 11 лет. Таким государством стала Коста-Рика.
Как сообщили в Минздраве, обязательная прививка от COVID-19 соответствует интересам несовершеннолетних граждан, им необходим иммунитет против вируса. С 25 октября в стране разрешили вакцинироваться детям старше 12-ти лет. При этом по статистике Коста-риканского фонда социального страхования, уже 73% местных жителей до 19 лет получили хотя бы один компонент препарата для борьбы с новой инфекцией.
"Родители или законные представители несут ответственность за то, чтобы убедиться в своевременности проведения обязательной вакцинации несовершеннолетних", — сказано в сообщении на официальном сайте Минздрава Коста-Рики.
Также в этой стране действуют обязательные прививки от следующих заболеваний:
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Коста-Рике за всё время пандемии зарегистрировали 562 316 случаев заболевания коронавирусом. Погибли из-за этой болезни 7134 человека.
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