США пожаловались Евросоюзу на российские войска возле границ с Украиной

Американские власти отправили сообщение Европейской службе внешних связей и нескольким странам Европейского союза с информацией о концентрации российской армии возле границ Украины.

США оповестила о возможной угрозе следующие государства:

Германию;

Францию;

Великобританию.

"Причина — концентрация российских войск на границе с Украиной и связанный с этим высокий потенциал эскалации", — написали в немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Официальный представитель посольства Америки в Германии подчеркнул, что США в любом случае помогают Украине оставаться независимой и сохранять суверенитет, в этом не стоит сомневаться.

Ранее сенаторы призвали американского президента Джозефа Байдена "сдерживать Россию" и усилить присутствие Вашингтона в Чёрном море, чтобы уберечь Киев. По мнению политиков, наша страна направляет вооружение к границе Украины. Такой вывод они сделали из-за фотографий со спутника, на которых рассмотрели российские танки.

В свою очередь, в Министерстве обороны Украины опровергли данные о наращивании военной мощи Россией возле границы после стратегических учений с Белоруссией "Запад 2021".

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