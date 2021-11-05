Россия требует от США компенсации в сотни тысяч долларов

Россия требует от Соединенных Штатов компенсации за простой изъятой дипломатической собственности, заявил советник-посланник посольства РФ в США Сергей Кошелев.

"Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли", - сказал Кошелев в интервью RTVI.

В общей сложности конфисковано шесть объектов, отметил Кошелев. "Мы не имеем доступа, мы не можем сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации, не можем сказать, в каком состоянии оставленные там материальные ценности. Могу вас заверить, что это многие десятки, а то и сотни тысяч долларов", - сказал он.

По словам Кошелева, посольство 470 раз обращалось в госдепартамент с просьбой разрешить посетить здания, однако получает отказ.

При этом, подчеркнул он, ответственность за поддержание зданий в нормальном состоянии несет российская сторона. И если что-то случится, претензии будут предъявлены посольству.

В сентябре 2017 года американские власти в рамках санкций закрыли генконсульство России в Сан-Франциско, а также торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Здания генконсульства и торгпредства находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом. Здание в Нью-Йорке Россия арендовала.

В марте 2018 года было объявлено о закрытии генконсульства России в Сиэтле (здание было арендовано) и резиденции генконсула (а это дипломатическая собственность РФ).

Россия не сразу начала предпринимать ответные меры. Однако в 2017 году персонал в американских дипломатических и консульских учреждениях был по требованию властей РФ сокращен на 755 человек. Кроме того, было приостановлено использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

В марте 2018 года было закрыто генконсульство США в Санкт-Петербурге. А в 2020 году госдепартамент объявил о закрытии консульства во Владивостоке.