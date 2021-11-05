Протестующие в Лондоне сожгли чучело Джонсона

На Трафальгарской площади Лондона подожгли чучело премьер-министра страны Бориса Джонсона. Эта акция была проведена в рамках ежегодного Марша миллиона масок, сообщает РИА Новости.

Так, участники данного мероприятия подготовили и сожгли картонную куклу политика. Среди митингующих звучат различные требования: кто-то хочет, чтобы отпустили основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, другие требуют отмены COVID-паспортов.

Отмечается, что организатором акции является движение Anonymous. Они отстаивают идею использования сетей для продвижения политических идей и выступают против цензуры в интернете.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал своё мнение относительно отсутствия российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите в Глазго по вопросам изменения климата.

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