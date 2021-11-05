Опрос: 70% украинцев считают, что Украина идёт "не туда"

На Украине стало больше людей, которые считают, что страна движется в неправильном направлении. Такой вывод можно сделать из результатов соцопроса, проведённого независимым аналитическим центром "Украинский институт будущего".

Соцопрос показал, что на Украине за месяц увеличилось с 63% до 70% количество людей, которые убеждены, что страна развивается "не туда". 16% респондентов ответили, что их устраивает текущий курс Украины (в сентябре таких людей было 20%). 14% опрошенных не определились.

По данным социологического исследования, 38% украинцев назвали главной проблемой страны низкие зарплаты и пенсии, 32% — войну в Донбассе, 32% — коррупцию, а 31% — высокие тарифы на услуги ЖКХ.

Большинство опрошенных (58%) признались, что замечают нарушение своих прав и свобод. 42% не видят подобных ограничений.

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