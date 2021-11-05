Медведчук назвал ошибкой поворот Украины на Запад

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что выбор западного вектора внешнеэкономической интеграции является ошибкой Украины. Он призвал руководство страны денонсировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом и сменить экономический ориентир.

По мнению Медведчука, зона свободной торговли (ЗСТ) с ЕС — это крупнейший стратегический просчёт Киева. ЗСТ "стала лишь зоной обмана и дискриминации украинских интересов", отметил политик. Он убеждён, что руководство Украины должно денонсировать соглашение об ассоциации с ЕС и сменить внешнеэкономический вектор страны.

Медведчук подчеркнул, что Киев не сумел стать равноправным партнёром в европейском экономическом пространстве. Сблизившись с Западом, Киев потерял рынки сбыта стран Таможенного союза, в том числе России.

Он добавил, что Украина обладает уникальным географическим положением, остатками научного и промышленного потенциала, статусом "транзитёра", однако власти не обращают на это внимания. Медведчук призвал восстановить промышленную кооперацию с Россией и вернуться на российский рынок до того, как в РФ завершится импортозамещение.

"Еще через год даже об этом говорить будет поздно", — цитирует Медведчука РИА Новости.

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