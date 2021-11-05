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Кулеба обвинил Россию в нагнетании европейского газового кризиса

Мир

По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Россия ещё больше усугубляет энергетический кризис в ЕС тем, что намеренно ограничивает поставки газа в Европу, желая еще больше увеличить его стоимость на рынке. Об этом сообщает РИА Новости.

Кулеба обвинил Россию в нагнетании европейского газового кризиса

Кулеба, выступая на форуме "Open Zakarpattia 2021. Форум развития", высказался так:

"Давайте называть вещи своими именами. Россия ограничивает экспорт, чтобы ещё больше увеличить цены на газ, создать энергетический кризис и оправдать запуск "Северного потока-2".

Министр иностранных дел Украины отметил, что, даже несмотря на дополнительные маршруты, на европейском газовом рынке наблюдается его острая нехватка.

В последние месяцы рынок газа в ЕС лихорадит. К конце сентября стоимость газа выросла в два раза по сравнению с августом, а 6 октября цена на газ обновила исторический рекорд — 1937 долларов за тысячу кубометров.

Среди причин сложившейся ситуации на европейском газовом рынке специалисты называют снижение предложения поставщиками газа, недостаточное количество газа в хранилищах и большие потребности азиатских потребителей в сжиженном газе.

На Украине и в некоторых странах Европы давно звучат обвинения в намеренном ограничении поставок газа со стороны российского "Газпрома". При этом в самой компании и, в частности, в Германии отвечают, что Россия выполняет все свои обязательства по газовым контрактам.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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