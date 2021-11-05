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Ископаемое дня: Польша взяла обратно своё слово об отказе от угольной генерации

Мир

Экологи присвоили Польше звание "Ископаемое дня". Звание присуждается странам, которые "делают больше всего для достижения наименьших результатов".

Ископаемое дня: Польша взяла обратно своё слово об отказе от угольной генерации

Глобальная сеть по изменению климата (Climate Action Network), представляющая сотни неправительственных организаций, выяснила, что Польша в четверг на саммите ООН по климату в Глазго взяла на себя обязательство положить конец использованию угля в электрогенерации, но затем объявила себя бедной страной и сообщила, что придерживается своего предыдущего крайнего срока — 2049 года.

"Энергетическая безопасность и гарантии занятости являются для нас приоритетом", — заявила в "Твиттере" министр по вопросам климата и окружающей среды Польши Анна Москва, сославшись на существующий план правительства, который "предусматривает отказ от каменного угля к 2049 году", цитирует АР.

Ранее Польша пообещала, что может сдвинуть этот срок как минимум на десять лет. Польша — второй по величине потребитель угля в Европе после Германии.

Как сообщает "Популярная механика", в понедельник первую такую награду на конференции получила Великобритания за то, что она не смогла сделать саммит по климату "самым инклюзивным за всю историю". Многие делегаты из-за пандемии не приехали, а другим пришлось простоять в очереди до двух часов, чтобы пройти охрану и попасть на конференцию, и многие из них жаловались на отсутствие социального дистанцирования.

Второе место досталось Австралии "за то, что она целилась очень низко". По словам экспертов, власти страны не только не смогли внести нужную сумму взносов, но и одобрили три новых угольных проекта за последние несколько месяцев.

Издевательская награда была также вручена США, которые вместе с Канадой, Данией и несколькими другими странами подписали другое обязательство — "отдавать приоритет" финансированию чистой энергии над проектами по ископаемому топливу за рубежом. По словам климатических активистов, эти меры приносят пользу, в основном, промышленным сельскохозяйственным компаниям, а не обычным фермерам.

США разделили приз с Францией за её усилия по отнесению электростанций на газе и атомных электростанций к категории "зелёных" форм энергетики.

А вот критикуемые Западом Россия и Китай таких наград не получили.

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"Нужно управлять изменениями климата!"
Автор: Любовь Степушова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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