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Обязательной вакцинации бизнеса не будет: 11 штатов подали иск против Байдена

Мир

Генеральные прокуроры 11 американских штатов в пятницу подали иск против администрации президента Джо Байдена.

Об этом сообщает AP. Причина — протест против обязательной вакцинации для сотрудников всех компаний, численностью 100 и более сотрудников.

Требования будут применяться примерно к 84 миллионам работников среднего и крупного бизнеса, хотя неясно, сколько из этих сотрудников не вакцинировано.

В иске, поданном в апелляционный суд США в Сент-Луисе, утверждается, что право вводить обязательную вакцинацию принадлежит штатам, а не федеральному правительству.

Штат Миссури последним присоединился к иску генеральных прокуроров-республиканцев из Аляски, Аризоны, Арканзаса, Монтаны, Небраски, Нью-Гэмпшира, Северной Дакоты, Южной Дакоты и Вайоминга и Айовы.

Прокурор Миссури подал в суд "чтобы защитить личные свободы, сохранить бизнес в Миссури и дать отпор бюрократическим тиранам, которые просто хотят власти и контроля", цитирует АР.

Новые правила Управления по безопасности и гигиене труда (OSHA) предписывают компаниям, в которых работает более 100 сотрудников, требовать, чтобы их сотрудники проходили вакцинацию от COVID-19 или еженедельно тестировались на вирус и носили маски на работе. Требование вступает в силу с 4 января. Несоблюдение этого требования может привести к штрафу в размере почти 14 000 долларов за нарушение.

OSHA оставила открытой возможность для расширения требований к малым предприятиям. Работники смогут попросить освобождение по медицинским или религиозным причинам.

Требования не распространяются на людей, которые работают дома или на улице.

По словам президента Джо Байдена, число непривитых американцев старше 12 лет сократилось со 100 миллионов в конце июля до примерно 60 миллионов сейчас.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
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