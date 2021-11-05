Врачи: президент Чехии не может исполнять свои обязанности

Глава консилиума врачей Центрального военного госпиталя в Праге Томаш Зиму заявил, что госпитализированный в октябре президент Чехии Милош Земан пока не может исполнять свои обязанности.

По данным агентства Reuters, состояние здоровья Земана улучшилось, однако врачи советуют ему оставаться в больнице. Пока неизвестно, когда президента выпишут.

В субботу, 6 ноября, Земан должен принять в медучреждении кандидата в премьеры Чехии Петра Фиалу, который является представителем двух коалиций либеральных партий, победивших на недавних парламентских выборах. Президент даст поручение Фиалу сформировать новое правительство страны.

В октябре 77-летний чешский лидер попал был доставлен в госпиталь. По данным СМИ, причина госпитализации — печёночная энцефалопатия.

В последние года пожилой политик часто попадает в больницу. Так, он лечил: перелом руки, невропатию стопы, диабет, слух, обезвоживание и истощение, проблемы с ногами.

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