Украина будет покупать уголь у трёх стран

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина будет получать уголь из Польши, США и ЮАР. Накануне были заключены соответствующие контракты.

По словам Галущенко, импортный уголь обойдётся Киеву в 300 долларов за тонну. При этом в ноябре украинские шахтёры должны добыть внутри страны 1,5 миллиона тонн угля.

В четверг, 4 ноября, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана. Однако позже Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опровергло заявление украинских властей о том, что Россия остановила транзит угля в Незалежную. В министерстве сообщили, что накладки произошли из-за "перегруженности инфраструктуры".

С 1 ноября Россия ввела запрет на поставки энергетического угля и электричества на Украину. Теперь Киев рассчитывает на импорт электроэнергии из Белоруссии.

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