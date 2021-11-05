В Киеве обвинили Россию в неисполнении условий договора по газу

В Киеве Россию обвинили в сокращении поставок газа в два раза. Министр энергетики Герман Галущенко сделал заявление о том, что Российская Федерация не соблюдает условия газового договора.

Министр рассказал, что через ГТС на Украине проходит в сутки 57 млн куб. м газа вместо 109 куб. м. Галущенко сообщил, что такое количество "голубого топлива" не соответствует условиям, оговорённым в соглашении.

"Сегодня используется энергетический кризис Россией для того, чтобы усилить свое геополитическое положение", — передаёт ТАСС слова Галущенко.

Он уверен, что Российская Федерация намеренно мешает присоединению Украины к европейской энергосистеме.

Ранее депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что через пять лет на Украине произойдёт локальная война, которая приведёт к разделу её территорий. По его мнению, вся юго-восточная часть страны войдёт в состав России.

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