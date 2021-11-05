Суд отменил решение о выплате РФ акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов

Верховный суд Нидерландов отозвал решение по "делу ЮКОСа". Россия пока не должна выплачивать свыше 50 миллиардов долларов компенсации экс-владельцам нефтяной компании.

По данным правоохранителей, Апелляционный суд Гааги в прошлом допустил ошибку, когда не обратил внимание не доказательства российской стороны о мошеннической деятельности в арбитражном процессе. По этой причине решение по делу компании пересмотрят в Апелляционном суде Амстердама.

"Верховный суд отклонил другие жалобы Российской Федерации. Это касается, в частности, жалоб Российской Федерации на толкование договорных положений, на которых арбитражный суд основывает свою юрисдикцию", — добавили на официальном сайте Верховного суда Нидерландов.

Ранее Международный арбитраж заявил, что Россия должна передать компании Yukos Capital Sarl 50 миллиардов долларов с учётом судебных расходов. Правоохранители подтвердили незаконное присвоение чужих средств, а также препятствование восстановлению справедливости в российских судах. "Дело ЮКОСа" длилось с 2013 года.

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