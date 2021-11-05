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"Этот отопительный сезон пройдёт спокойно": Шмыгаль успокоил украинцев

Мир

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что, несмотря на энергетический кризис, отопительный сезон в стране пройдёт спокойно, и у правительства нет планов подготовки графиков веерных отключений электричества.

"Этот отопительный сезон пройдёт спокойно": Шмыгаль успокоил украинцев

Ранее в агентстве УНН появилась информация, что в Министерстве энергетики Украины разрабатывается стратегия по урегулированию энергетического кризиса, вызванного нехваткой угля в стране и высокими ценами на газ. Агентство со ссылкой на свой источник предупредило, что от того, какую стратегию выберет правительство, будет зависеть, начнётся ли на Украине новый виток энергетического кризиса, грозящий веерными отключениями электричества по всей стране.

Шмыгаль заявил в Верховной Раде 5 ноября по этому поводу:

"Мы абсолютно уверены в том, что отключений не будет и этот отопительный сезон пройдёт спокойно. Есть чёткие планы, за счёт каких видов топлива мы будем обеспечивать стабильную работу тепловой генерации, атомной генерации. И никаких веерных отключений не будет".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, также присутствовавший на слушаниях в Раде, подтвердил, что веерные отключения электричества исключены.

 

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Энергетический кризис в Европе. Последствия для Украины | Специальный репортаж
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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