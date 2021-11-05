Офицер НАТО об отношении Байдена к Украине: "Сама по себе, сиротинушка"

Когда Джозеф Байден стал президентом Америки, Украина лишилась поддержки в конфликте с Россией, отметил бывший представитель блока НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

Как сказал Табах, Киев не дождётся помощи от нынешнего американского лидера. По мнению отставного капитана, Украине слишком тяжело противостоять России, её власти способны вовсе лишить любой возможности для маневра. Байден "подыгрывает" президенту Владимиру Путину, не отправляет в "союзную" страну посла, чем демонстрирует, что ему всё равно на проблемы Киева, подчеркнул Табах.

"Украина сама по себе, сиротинушка. А Путин это всё воспринимает как подарок", — сказал отставной генерал в интервью Youtube-каналу Intervizor.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил о подписании хартии между Киевом и Вашингтоном. По словам министра, этот документ сплотит страны-союзницы "в условиях российской агрессии". Данное поручение лидеров Владимира Зеленского и Байдена выполнят госсекретарь Энтони Блинкен и Кулеба 10 ноября на заседании Комиссии стратегического партнёрства.

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