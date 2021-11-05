Разведчики США могут быть уволены из-за нежелания ставить прививки от COVID-19

Тысячу сотрудников разведки США могут уволить из-за нежелания ставить прививки. Правительство этой страны издало указ о том, что компании, в которых более 100 работников, должны обязательно их вакцинировать. По некоторым данным, на конец октября в разведывательных ведомствах прививки поставили не более 40 процентов сотрудников.

Как сообщает агентство Associated Press, в Конгрессе США выразили озабоченность сложившейся ситуацией. Сотрудники разведки обеспечивают национальную безопасность страны. Поэтому Республиканская партия подала заявление в суд, чтобы оспорить решение властей.

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