В Болгарии оценили интеграцию РФ и Белоруссии: "Возрождение Российской Империи"

В четверг, четвёртого ноября, президент России Владимир Путин и его коллега Александр Лукашенко подписали декрет Союзного государства и утвердили 28 союзных программ. По словам белорусского лидера, страны создали уникальную модель интеграции. Читатели болгарского СМИ отреагировали на эту новость.

Многие подписчики "Факти" одобрили соглашение Российской Федерации и Белоруссии:

"Ну, в этом нет ничего плохого. Возможно, к ним присоединятся и другие бывшие республики Советского Союза", — написал человек с ником "Святая Болгария".

"Ceгoдня Белоруссия и Рoccия, завтра Белоруссия, Россия и Новороссия co cтoлицей в Киеве! На днях и Казахстан! Так cбывaeтcя кoшмaр aмeрикaнcких мacoнoв — вoзрoждeниe Рoccийcкoй Импeрии! Что было бы в 1991 году — если бы не продажные — Ельцин, Шушкевич и так далее", — заявил Кчанба.

"Прощайте иллюзии, что заморские люди сделают Белоруссию второй украинской колонией", — указал Кремень.

Однако некоторые читатели раскритиковали новый союз:

"Полное поглощение Белоруссии… Кто следующий?" — отметил пользователь БСП.

"Жаль белорусский народ. С этого момента всё, что им нужно делать, это голодать, быть несчастными и отсталыми", — сказал "Россия в коллапсе".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.