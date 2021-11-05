В четверг, четвёртого ноября, президент России Владимир Путин и его коллега Александр Лукашенко подписали декрет Союзного государства и утвердили 28 союзных программ. По словам белорусского лидера, страны создали уникальную модель интеграции. Читатели болгарского СМИ отреагировали на эту новость.
Многие подписчики "Факти" одобрили соглашение Российской Федерации и Белоруссии:
Однако некоторые читатели раскритиковали новый союз:
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