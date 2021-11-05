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В Болгарии оценили интеграцию РФ и Белоруссии: "Возрождение Российской Империи"

Мир

В четверг, четвёртого ноября, президент России Владимир Путин и его коллега Александр Лукашенко подписали декрет Союзного государства и утвердили 28 союзных программ. По словам белорусского лидера, страны создали уникальную модель интеграции. Читатели болгарского СМИ отреагировали на эту новость.

В Болгарии оценили интеграцию РФ и Белоруссии: "Возрождение Российской Империи"

Многие подписчики "Факти" одобрили соглашение Российской Федерации и Белоруссии:

  • "Ну, в этом нет ничего плохого. Возможно, к ним присоединятся и другие бывшие республики Советского Союза", — написал человек с ником "Святая Болгария".
  • "Ceгoдня Белоруссия и Рoccия, завтра Белоруссия, Россия и Новороссия co cтoлицей в Киеве! На днях и Казахстан! Так cбывaeтcя кoшмaр aмeрикaнcких мacoнoв — вoзрoждeниe Рoccийcкoй Импeрии! Что было бы в 1991 году — если бы не продажные — Ельцин, Шушкевич и так далее", — заявил Кчанба.
  • "Прощайте иллюзии, что заморские люди сделают Белоруссию второй украинской колонией", — указал Кремень.

Однако некоторые читатели раскритиковали новый союз:

  • "Полное поглощение Белоруссии… Кто следующий?" — отметил пользователь БСП.
  • "Жаль белорусский народ. С этого момента всё, что им нужно делать, это голодать, быть несчастными и отсталыми", — сказал "Россия в коллапсе".

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Белоруссия теперь часть России? Политолог объясняет на пальцах
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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